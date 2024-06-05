Война – день 833: враг снова атакует мирные города, а в Украине исследуют нюансы мобилизации

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 5 июня

Очередная, уже 833-я сутки военного противостояния Украины и России началась с новой воздушной атаки врага — во многих областях Украины объявлялась воздушная тревога. Ночью оккупанты применяли "шахеды" в отличие от предыдущих суток, когда сначала Днепр, а затем Одесса были атакованы с помощью ракет. Между тем, украинцы продолжают исследовать аспекты мобилизационного процесса — в частности, изменения для граждан, проживающих за рубежом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за среду, 5 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

08:00 Ночью защитники неба сбили 22 из 27 "шахедов". Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, враг запускал беспилотники из российского Курска и оккупированного Крыма. Боевая работа велась в пяти областях — в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской.

В Днепропетровской ОВА показали последствия ночной атаки на регион. Во время очередного налета БПЛА нашим воинам удалось сбить четыре "птички" в небе над областью.

07:30 В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. UPD: начиная с 7:45, пошли отбои.

Воздушная тревога в Украине 05.06.2024

06:00 Утро! Собрали вам несколько новостей, которые вы могли проспать:

этой ночью в разных регионах Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Враг запускал "шахеды", атакуя мирные города и села. Взрывы слышали как минимум на Полтавщине и Харьковщине. Ждем подробностей местных администрации и Воздушных Сил;

в РФ тоже было неспокойно – известно, что дроны атаковали как минимум Воронежскую область. У оккупантов уже традиционно заявили, что "все сбили";

наиболее активным направлением фронта в плане боев пока является Покровский. Как сообщили в Генштабе, за последние сутки там зафиксировано 37 столкновений с врагом. Самое сильное давление ощущается в районе Очеретино – в этом районе захватчики продвигаются по разным направлениям;

Байден не приедет на Саммит Мира в Швейцарии, однако будет иметь две личные встречи с Зеленским в ближайшее время. Такую информацию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;

Bloomberg: "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине получил поддержку более 20 стран мира. В целом положительный отклик на эту инициативу нашелся у представителей более 40 разных стран.

00:00 В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за опасности применения ударных беспилотников. Об этом сообщили в ВС ВСУ.

С ситуацией в Украине за 4 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 832: россияне массово сдаются в плен под Волчанском, но давят на другие направления

О новостях и событиях 3 июня мы рассказывали здесь: Война — день 831: оккупанты не прекращают давить на многих участках фронта, но несут потери без существенных успехов

А о том, что происходило 2 июня, читайте по ссылке: Война — день 830: рекордные потери россиян в мае и последствия ракетной атаки 1 июня