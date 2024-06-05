Війна — день 833: ворог знову атакує мирні міста, а в Україні досліджують нюанси мобілізації

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 5 червня

Чергова, вже 833-я, доба військового протистояння України та Росії розпочалася із нової повітряної атаки ворога — у багатьох областях України оголошувалася повітряна тривога. Вночі окупанти застосовували "шахеди" на відміну від попередньої доби, коли спочатку Дніпро, а потім Одеса були атаковані за допомогою ракет. Тим часом українці продовжують досліджувати аспекти мобілізаційного процесу — зокрема зміни для громадян, котрі проживають за кордоном.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за середу, 5 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі у різних регіонах України кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Ворог запускав "шахеди", атакуючи мирні міста та села. Вибухи чули щонайменше на Полтавщині та Харківщині. Чекаємо подробиць від місцевих адміністрації та Повітряних Сил;

в РФ теж було неспокійно — відомо, що дрони атакували як мінімум Воронезьку область. У окупантів вже традиційно заявили, що "все збили";

найбільш активним напрямком фронту в плані боїв наразі є Покровський. Як повідомили у Генштабі, за останню добу там зафіксовано 37 зіткнень із ворогом. Найсильніший тиск відчувається в районі Очеретиного — в цьому районі загарбники сунуть із різних напрямків;

Байден не приїде на Саміт Миру у Швейцарії, однак матиме дві особисті зустрічі із Зеленським найближчим часом. Таку інформацію озвучив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван;

Bloomberg: "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні отримав підтримку понад 20 держав світу. Загалом позитивний відгук щодо такої ініціативи знайшовся у представників понад 40 різних країн.

00:00 В низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через небезпеку застосування ударних безпілотників. Про це повідомили у ПС ЗСУ.

З ситуацією в Україні за 4 червня ви можете ознайомитися у цьому матеріалі: Війна — день 832: росіяни масово здаються в полон під Вовчанськом, але тиснуть на інших напрямках

Про новини й події 3 червня ми розповідали тут: Війна — день 831: окупанти не припиняють тиснути на багатьох ділянках фронту, але зазнають втрат без істотних успіхів

А про те, що відбувалося 2 червня, читайте за посиланням: Війна — день 830: рекордні втрати росіян у травні та наслідки ракетної атаки 1 червня