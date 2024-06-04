В Одессе во время тревоги раздался мощный взрыв: что известно

В 10:05 дали отбой воздушной тревоги

Около 9:30 во вторник, 4 июня, в Одессе раздался взрыв. После этого в части города мигнул свет.

О взрыве сообщил мэр города Геннадий Труханов. О проблемах со светом рассказала корреспондентка "Телеграфа". По предварительным данным мониторинговых каналов, враг ударил по Одессе из ракетного комплекса "Искандер-М".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей до отбоя находиться в укрытиях. Telegram-канал "Думская" обнародовал фото следа в небе, оставшегося после взрыва.

Стоит отметить, что "Искандер-М" — баллистическая ракета, которая поднимается почти до стратосферы, откуда возвращается на высокой скорости. Перехватить такую ракету могут такие средства, как Patriot и SAMP-T, которые Украина имеет на вооружении. Однако для того чтобы ЗРК Patriot сбил "Искандер-М", ракета должна войти непосредственно в зону его действия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ранним утром 4 июня россияне уже применяли "Искандеры" против Украины. Они ударили двумя ракетами "Искандер-К" по Днепру. Они были уничтожены ПВО, однако падение обломков наделало бед.