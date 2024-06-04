Укр

Атака по Днепру: в Воздушных силах сообщили, чем россияне ударили по городу

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Последствия ударов
Последствия ударов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть пострадавшие

Рано утром во вторник, 4 июня россияне атаковали Днепр двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Они были уничтожены силами ПВО, но падение обломков наделало бед.

Как уточнил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, "Искандеры" на Днепр россияне запустили с территории оккупированного Крыма. Обе ракеты сбили зенитные ракетные подразделения на Днепропетровщине.

Кроме того, около полуночи россияне атаковали северное направление Украины четырьмя беспилотниками. Два БПЛА уничтожили подразделения мобильных огневых групп в Черниговской области, еще два беспилотника прекратили свое существование самостоятельно.

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате падения обломков "Искандеров" в Днепре вспыхнул пожар и была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадал малыш возрастом один месяц, состояние мальчика удовлетворительное, его будут лечить амбулаторно. Также пострадал 17-летний парень, он находится в состоянии средней тяжести. Кроме того, ранения получили 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Теги:
#Днепр #ПВО #Беспилотник #Атака