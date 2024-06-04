Атака на Дніпро: у Повітряних силах повідомили, чим росіяни вдарили по місту

Є постраждалі

Рано-вранці у вівторок, 4 червня росіяни атакували Дніпро двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Вони були знищені силами ППО, але падіння уламків наробило лиха.

Як уточнив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, "Іскандери" на Дніпро росіяни запустили з території окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні підрозділи ракет на Дніпропетровщині.

Крім того, близько півночі росіяни атакували північний напрямок України чотирма безпілотниками. Два БПЛА знищили підрозділи мобільних вогневих груп у Чернігівській області, ще два безпілотники припинили своє існування самостійно.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок падіння уламків "Іскандерів" у Дніпрі спалахнула пожежа та було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждав малюк віком один місяць, стан хлопчика задовільний, його лікуватимуть амбулаторно. Також постраждав 17-річний хлопець, він перебуває у стані середньої тяжкості. Крім того, поранення отримали 68-річний чоловік та троє жінок – 32, 36 та 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.