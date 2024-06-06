Війна – день 834: росіяни атакують майже по всій лінії фронту, ЗСУ стримують натиск агресора

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 6 червня

Україна продовжує відбивати російське вторгнення. За даними Генштабу ЗСУ, бої йдуть по всій лінії фронту, а найскладніша ситуація – на Куп’янському та Покровському напрямках. Росіяни зосередили в Україні та на її кордонах величезні сили — за даними ГУР, на початок червня на окупованих територіях та вздовж кордону задіяно армію з 550 тисяч військових РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за середу, 6 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Туреччина візьме участь у Глобальному саміті світу у Швейцарії та міжнародній конференції з відновлення України у Берліні.

А про те, що відбувалося 3 червня, читайте за посиланням: Війна — день 831: окупанти не припиняють тиснути на багатьох ділянках фронту, але зазнають втрат без істотних

Про новини та події 4 червня ми розповідали тут: Війна — день 832: росіяни масово здаються в полон під Вовчанськом, але тиснуть на інші напрямки

З ситуацією в Україні за 5 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 833: ворог знову атакує мирні міста, а в Україні досліджують нюанси мобілізації