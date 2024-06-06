Рус

Війна – день 834: росіяни атакують майже по всій лінії фронту, ЗСУ стримують натиск агресора

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЗСУ продовжують стримувати ворога, який уже день поспіль
ЗСУ продовжують стримувати ворога, який уже день поспіль

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 6 червня

Україна продовжує відбивати російське вторгнення. За даними Генштабу ЗСУ, бої йдуть по всій лінії фронту, а найскладніша ситуація – на Куп’янському та Покровському напрямках. Росіяни зосередили в Україні та на її кордонах величезні сили — за даними ГУР, на початок червня на окупованих територіях та вздовж кордону задіяно армію з 550 тисяч військових РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за середу, 6 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Туреччина візьме участь у Глобальному саміті світу у Швейцарії та міжнародній конференції з відновлення України у Берліні.

А про те, що відбувалося 3 червня, читайте за посиланням: Війна — день 831: окупанти не припиняють тиснути на багатьох ділянках фронту, але зазнають втрат без істотних

Про новини та події 4 червня ми розповідали тут: Війна — день 832: росіяни масово здаються в полон під Вовчанськом, але тиснуть на інші напрямки

З ситуацією в Україні за 5 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 833: ворог знову атакує мирні міста, а в Україні досліджують нюанси мобілізації

Теги:
#Україна #Росія #Війна