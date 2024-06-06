Росіяни активізувались на одному з напрямків: у Генштабі розповіли, де було найгарячіше (карта)

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ

З початку доби, 6 червня, на фронті відбулося 69 ворожих атак. Найбільша активність росіян спостерігається на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 19:00. Зазначається, що ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках.

На Харківському напрямку протягом дня росіяни застосували 20 КАБів з території РФ, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.

На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки. Тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

За попередньою інформацією, на Лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

На Сіверському напрямку зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Іванівського та Калинівки. За сьогодні загальна кількість атак окупантів зросла до чотирьох.

На Покровському напрямку тривали вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка.

У Генштабі підкреслили, що ворог помітно активізувався на Времівському напрямку. Тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

Крім того, по одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

У Генштабі зазначили, що на решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту.

Своєю чергою речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону заявив, що основні зусилля російських військ зосереджуються на спробі прорвати нашу оборону та розвинути наступ у напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. За його словами, в районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога.

"Після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ — Костянтинівка. Можливо, у них є така мета — захопити Покровськ і життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", — підкреслив речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по місту Часів Яр Донецької області. Зокрема, вони застосовують реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами.