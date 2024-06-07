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Война – день 835: РФ продвинулась под Купянском, а Франция пообещала мощную помощь Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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ВСУ продолжают сдерживать врага, который уже день подряд Новость обновлена 07 июня 2024, 00:02
ВСУ продолжают сдерживать врага, который уже день подряд. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 7 июня

На календаре пятница, 7 июня 2024 года. Накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил визит во Францию на 80-летие высадки в Нормандии, где его встретили стоя овациями, после чего Эмманюэль Макрон пообещал истребители Mirage 2000 и помощь в обучении украинских военных. Ситуация на фронте и в энергетике тем временем оставляет желать лучшего, — "Укрэнерго" предупредило, что по всей территории Украины ближайшие сутки будут действовать лимиты потребления электроэнергии, тем временем как российские военные пытаются продвинуться на Покровском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за пятницу, 7 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ряде областей Украины зафиксированы вражеские ударные дроны. В Одессе взрывы, предварительно ПВО работает по "Шахедам", передает корреспондент "Телеграфа".

Кроме того, отмечен взлет бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30. Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30, — сообщают мониторинговые каналы.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом. Аналитики DeepState сообщают, что враг захватил Ивановку на Купянском направлении.

Карта боевых действий DeepState 07.06.2024
Карта боевых действий DeepState 07.06.2024

О новостях и событиях 4 июня мы рассказывали здесь: Война — день 832: россияне массово сдаются в плен под Волчанском, но давят на другие направления

С ситуацией в Украине за 5 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 833: враг снова атакует мирные города, а в Украине исследуют нюансы мобилизации

А о том, что происходило 6 июня, читайте по ссылке: Война – день 834: годовщина подрыва Каховской ГЭС и уточнение от Байдена по ударам по России