Война – день 835: РФ продвинулась под Купянском, а Франция пообещала мощную помощь Украине

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 7 июня

На календаре пятница, 7 июня 2024 года. Накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил визит во Францию на 80-летие высадки в Нормандии, где его встретили стоя овациями, после чего Эмманюэль Макрон пообещал истребители Mirage 2000 и помощь в обучении украинских военных. Ситуация на фронте и в энергетике тем временем оставляет желать лучшего, — "Укрэнерго" предупредило, что по всей территории Украины ближайшие сутки будут действовать лимиты потребления электроэнергии, тем временем как российские военные пытаются продвинуться на Покровском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за пятницу, 7 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ряде областей Украины зафиксированы вражеские ударные дроны. В Одессе взрывы, предварительно ПВО работает по "Шахедам", передает корреспондент "Телеграфа".

Кроме того, отмечен взлет бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30. Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30, — сообщают мониторинговые каналы.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом. Аналитики DeepState сообщают, что враг захватил Ивановку на Купянском направлении.

Карта боевых действий DeepState 07.06.2024

О новостях и событиях 4 июня мы рассказывали здесь: Война — день 832: россияне массово сдаются в плен под Волчанском, но давят на другие направления

С ситуацией в Украине за 5 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 833: враг снова атакует мирные города, а в Украине исследуют нюансы мобилизации

А о том, что происходило 6 июня, читайте по ссылке: Война – день 834: годовщина подрыва Каховской ГЭС и уточнение от Байдена по ударам по России