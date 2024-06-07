В Луганске прилетело по военной базе: появились спутниковые снимки и фото последствий

Масштабы разрушений впечатляют

В сети появились спутниковые снимки последствий прилета по военной базе в Луганске, где утром 7 июня прогремели мощные взрывы. У россиян там находилось много техники и личного состава.

В Луганской областной военной администрации (ОВА) прокомментировали взрывы во временно оккупированном городе. Артем Лысогор, глава ОВА, рассказал, по чему именно могло прилететь.

"Видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики.

В том же месте находится аэропорт, авиаремонтный завод и проходит трасса к российской границе. По этой трассе днями и ночами российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав, который дислоцируется в тех же казармах летного училища. А также в районе бывшего областного военкомата", ― написал Лысогор.

Ракеты попали по военной базе россиян, где находилось много техники и военных. Об этом сообщает блоггер Денис Казанский. Однако точное количество потерь врага пока неизвестно.

"Спутниковые снимки военной базы в Луганске, куда попали ракеты. На них видна российская военная техника. Внутри было много личного состава", ― написал Казанский.

В сети также появились видео до и после прилета. Речь идет о высшем военном училище штурманов, ставшем военной базой оккупационных войск.

Так база выглядела до ракетного обстрела

А так она выглядит после атаки

Масштабы разрушений впечатляют

Напомним, что утром 7 июня в Луганске прогремело множество взрывов. Кроме военной базы, атаковали также нефтебазу. Это уже четвёртый удар по энергообъекту за последние два месяца. Сработала вражеская противовоздушная оборона, из-за чего обычные гражданские получили ранения. Однако по некоторым важным объектам "прилетело".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россию атаковали десятки дронов в ночь на 7 июня. Громко было и во временно оккупированном Крыму.