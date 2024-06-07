У Луганську прилетіло по воєнній базі: з’явились супутникові знімки та фото наслідків

Масштаби руйнувань вражають

У мережі з’явились супутникові знімки наслідків прильоту по воєнній базі у Луганську, де вранці 7 червня пролунали потужні вибухи. У росіян там знаходилось багато техніки та особового складу.

У Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА) прокоментували вибухи у тимчасово окупованому місті. Артем Лисогор, очільник ОВА, розповів, по чому саме могло прилетіти.

"Відео локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники.

У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями й ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військкомату", ― написав Лисогор.

Ракети потрапили по воєнній базі росіян, де знаходилось багато техніки та військових. Про це повідомляє блогер Денис Казанський. Проте точна кількість втрат ворога наразі невідома.

"Супутникові знімки військової бази у Луганську, куди потрапили ракети. На них видно російську військову техніку. Усередині було багато особового складу", ― написав Казанський.

У мережі також з’явились відео до та після прильоту. Йдеться про вище військове училище штурманів, яке стало воєнною базою окупаційних військ.

Так база виглядала до ракетного обстрілу

А вже так вона виглядає після атаки

Масштаби руйнувань вражають

Нагадаємо, що вранці 7 червня у Луганську прогриміло багато вибухів. Окрім воєнної бази, атакували також нафтобазу. Це вже четвертий удар по енергооб’єкту за останні два місяці. Спрацювала ворожа протиповітряна оборона, через що звичайні цивільні отримали поранення. Проте по деяких важливих об’єктах "прилетіло".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росію атакували десятки дронів у ніч на 7 червня. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму.