Франция пообещала Украине истребители Mirage 2000: что у них особенного и чем они отличаются от F-16

Mirage 2000 фактически не отличается от МИГ-19

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его государство передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, в Париже пообещали провести подготовку пилотов для управления этими самолетами.

"Телеграф" решил узнать, что это за самолеты, и что у них особенного. Также мы узнали, они отличаются от F-16.

Как пишет Forbes, соглашение по самолетам Mirage готовилось в течение многих месяцев. Макрон акцентировала, что Украина получит именно истребители Mirage 2000-5, оптимизированные для боя в воздухе. С их помощью украинские военные смогли бы совершать вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Сухой", которые безжалостно бомбят позиции бойцов на фронте и гражданское население управляемыми авиабомбами.

Mirage 2000 практически не отличается от МИГ-19. Эти истребители предназначены только для воздушного боя. В то же время F-16 – многоцелевой самолет, который может бить разными типами вооружения и даже чем-то заменять А-10.

Характеристики истребителя Mirage 2000

Самолет был создан французской компанией Dassault еще в 1970-х годах. С тех пор пережил ряд модификаций.

Mirage 2000 – это легкий истребитель, иногда многоцелевого назначения, ведь может использоваться не только как истребитель, но и бомбардировщик.

Эти самолеты могут совершать полеты на максимальной высоте до 18 км. Кроме того, могут развивать максимальную скорость 2,3 тыс. км/ч.

То есть основная задача Mirage – прорыв ПВО врага при любых погодных условиях, времени суток, используя для этого высокоточное управляемое авиационное оружие с лазерными системами наведения, значительно повышающими эффективность таких ударов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что сроки передачи самолетов Gripen Украине по-прежнему неизвестны, пилоты все же должны начать обучение на них. Это нужно для того, чтобы не тратить попусту время и к моменту передачи самолетов уже были готовы профессионалы.