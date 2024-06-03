Без нюансов не обошлось: Нидерланды разрешили использовать F-16 для ударов по РФ

Не только в целях самообороны

Нидерланды позволят Украине использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов "по военным целям" на территории России. В этом Киев заверила Министр обороны Кайса Оллонгрен.

Об этом пишет Politico. По ее словам, Нидерланды не планируют вводить ограничения на 24 истребителя F-16, которые намерены передать Украине. Оллонгрен говорит, что "не существует ограничений в бельгийском стиле ".

"Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке возможностей: как только мы передаем их Украине, они могут их использовать. Мы лишь просим их придерживаться международного права и права на самооборону, как указано в Статуте ООН, а это значит, что они используют их для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны", — сказала министр.

Отметим, что Оллонгрен уйдет с поста министра обороны Нидерландов после того, как новое правительство страны будет приведено к присяге. В то же время, она надеется, что оно продолжит поддерживать НАТО и Украину.

"Я думаю очень важно, чтобы мы продолжали играть эту роль. В программе нового правительства я увидела, что поддержка Украины будет продолжаться, что новое правительство также ценит Европейский Союз, НАТО и т.д.", — сказала Оллонгрен.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна-агрессорка будет рассматривать передачу Украине F-16 как "преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере". По его словам, эти самолеты якобы будут "уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ".

Ранее "Телеграф" писал, что в США завершили обучение на F-16 первые украинские пилоты.