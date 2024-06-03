Без нюансів не обійшлось: Нідерланди дозволили використовувати F-16 для ударів по РФ

Не лише з метою самооборони

Нідерланди дозволять Україні використовувати свої винищувачі F-16 для завдання ударів "по військових цілях" на території Росії. У цьому Київ запевнила Міністр оборони Кайса Оллонгрен.

Про це пише Politico. За її словами, Нідерланди не планують запроваджувати обмеження на 24 винищувачі F-16, які мають намір передати Україні. Оллонгрен каже, що "не існує обмежень у бельгійському стилі".

"Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якого іншого постачання можливостей: щойно ми передаємо їх Україні, вони можуть їх використовувати. Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, а це означає, що вони використовують його для досягнення військових цілей, яких їм необхідно досягти з метою самооборони", — сказала міністр.

Зауважимо, що Оллонгрен піде з посади міністра оборони Нідерландів після того, як новий уряд країни буде приведений до присяги. Водночас вона сподівається, що він продовжить підтримувати НАТО та Україну.

"Я думаю, дуже важливо, щоб ми продовжували відігравати цю роль. У програмі нового уряду я побачила, що підтримка України буде продовжуватися, що новий уряд також цінує Європейський Союз, НАТО тощо", — сказала Оллонгрен.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна-агресорка розглядатиме передачу Україні F-16 як "навмисний сигнал НАТО в ядерній сфері". За його словами, ці літаки нібито "знищуватимуться так само як і інше озброєння ЗСУ".

Раніше "Телеграф" писав, що в США завершили навчання на F-16 перші українські пілоти.