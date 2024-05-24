В США завершили навчання на F-16 перші українські пілоти: що тепер

Підготовка пілотів проводилася на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні, Арізона, США

Перша група пілотів Повітряних сил України вже завершила навчання на американських винищувачах F-16, яке проходило на військовій базі Національної гвардії США в штаті Арізона. Тепер вони прямують до Європи, щоб пройти там додаткову підготовку.

Про це заявила спікер Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган, повідомляє американське видання Politico. За словами Ханніган, завершення підготовки українських пілотів стало вирішальним кроком для того, щоб F-16 нарешті з'явилися в українському небі.

Підготовка пілотів проводилася на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів, які завершили навчання, терміни їхнього прибуття до Європи, кількість членів групи та інші дані Армія США не розголошує з міркувань безпеки.

Перші багатоцільові винищувачі F-16 з’являться в Україні найближчими місяцями. Їх передасть Данія. Загалом Данія планує передати Україні 19 літаків. Наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном.

Якщо Данія вже готова передати літаки найближчим часом, Нідерланди анонсують передачу лише восени. Міністр оборони цієї країни Кайса Оллонгрен повідомила, що це станеться за планом. Нідерланди передадуть Україні 24 літаки.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що винищувачі F-16 закриють небо краще за ЗРК Patriot. Літаки більш мобільні. Вони можуть закрити небо в радіусі 400 км, тоді як Patriot – лише на 150 км. А підполковник ВПС США у відставці Джон Баум вважає, що F-16 в Україні чекає на найбільший виклик за всю історію цих бойових літаків. Для них багато загроз, зокрема велика кількість систем ППО та винищувачів у Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Чехія передала Україні тренажер F-16. Це важливе обладнання для навчання пілотів.