Ограничения на удары по РФ существуют: американские СМИ рассказали, как США ограничили ВСУ

В США, кстати, активно отрицают существование ограничений на удары по РФ

США, похоже, действительно ограничили использование американского вооружения для ударов по российской территории. Так, Вооруженным силам Украины запретили атаковать российские объекты на расстоянии более 100 километров и ключевые российские аэродромы.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник в Минобороны. Так, источник отметил, что разрешение бить по России американским вооружением изменило ситуацию на фронте, однако дальность и категория оружия недостаточны для достижения желаемого результата. В США, кстати, активно отрицают существование ограничений на удары по РФ.

"США согласились разрешить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Однако если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести удар в ответ по войскам, атакующим ее из-за границы", — сказал 21 июня спикер Пентагона Чарли Дитц.

Однако издание пишет, что украинские военные говорят совсем другое. В ВСУ достаточно скептически оценивают официальные заявления Пентагона и намекают, что в реальности ограничения существуют, причем именно те, наличие которых Пентагон пытается опровергнуть.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Однако президент США Джозеф Байден 13 июня в очередной раз высказался против того, чтобы расширить разрешение Украине на удары по России американским вооружением. Байден не хочет расширять зону для ударов в глубину РФ до 300 километров – радиус действия ракет ATACMS – что фактически можно назвать ошибкой.