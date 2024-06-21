"Мы видели": в США объяснили интенсификацию поставки Украине средств ПВО и ракет для них

В США понимают необходимость усиления украинского ПВО

США усилили поставки Украине боеприпасов для противовоздушной обороны и систем ПВО из-за интенсификации российских воздушных террористических актов против украинской энергетики. В Вашингтоне видят главную цель российских террористов – оставить украинцев зимой без отопления и света.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 20 июня, сообщает "Укринформ". Миллер отметил, что поставки ПВО подробно обсуждены с украинским правительством.

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать от света и отопления, когда наступит зима", – отметил он.

В США понимают необходимость усиления украинской ПВО. Именно поэтому они договорились с союзниками и партнерами по предоставлению Украине боеприпасов и систем, которые сейчас очень нужны Киеву.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы уже предоставленных систем", — добавил Миллер.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщило, что после ряда встреч и переговоров президент США Джозеф Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о передаче батареи уже принято окончательно.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша выступила против передачи Украине батареи американского ЗРК Patriot, развернутой на территории страны-союзницы. Поляки заявили, что им необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.