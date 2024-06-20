В Киеве ПВО уничтожила все российские беспилотники: обошлось без разрушений и пострадавших

Силы и средства ПВО уничтожили все вражеские беспилотники

Российские террористы ночью 20 июня пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Однако силы противовоздушной обороны уничтожили все БПЛА на подступах к городу, отразив атаку.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Отмечается, что после атаки россиян в столице не зафиксированы разрушения или пострадавшие.

"По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели сквозь Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", – говорится в сообщении КМВА.

Также в администрации отметили, что была возможна угроза пусков крылатых ракет с Ту-95МС. Но эта угроза не подтвердилась – российские террористы только имитировали атаку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Киевщине модернизированными ракетами. СМИ пишут, что такая модификация универсальна в своем применении, ведь может поражать аэродромную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

В пятницу, 14 июня, в Киеве и области несколько раз прозвучали сигналы воздушной тревоги, а в Броварах местные жители слышали сильный взрыв. Как оказалось, в Киевской области силы нашей ПВО работают по враждебному БПЛА.