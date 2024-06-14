В Запорожье уже дважды раздались сильные взрывы: россияне атаковали город баллистикой

Пока неизвестно о разрушениях или пострадавших в результате очередного обстрела российских террористов

Российские террористы ночью 14 июня дважды обстреляли Запорожье баллистическими ракетами. Первый раз террористы стреляли из-под Таганрога, второй раз – из-под Джанкоя во временно оккупированном россиянами Крыму.

Об этом сообщают местные каналы. Информацию подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Два взрыва жители города слышали между 01:32 и 01:36 – это были ракеты из Таганрога, предварительно – "Искандер-М". По месту расположения российских комплексов был нанесен ответный удар – в РФ сообщали о "работе ПВО" возле Таганрога.

В 02:13 террористы в очередной раз обстреляли Запорожье. На этот раз "Искандер-М" бил из временно оккупированного Крыма. Пока неизвестно о разрушениях или пострадавших в результате очередного обстрела российских террористов.

Как писал "Телеграф", российские оккупанты днем 26 мая нанесли удар по зданию нового терминала Запорожского аэропорта. Пока информации о том, насколько масштабные разрушения пока нет, однако стоит отметить, что он уже подвергался обстрелам по меньшей мере трижды.

Напомним, с начала вторжения россияне целенаправленно бьют по крупным объектам типа ТРЦ и гипермаркетов. Например, 25 мая 2024 года они нанесли удар по "Эпицентру" в Харькове, что привело к гибели не менее 19 человек, среди которых была 12-летняя девочка.