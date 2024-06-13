Как сейчас выглядит место ракетного удара в Кривом Роге: власти объявили день траура

Среди пострадавших — пятеро детей

В Кривом Роге, по которому россияне 12 июня нанесли ракетный удар, 14 июня объявлен день траура. От рук российской армии погибло 9 человек.

О Дне траура в городе сообщил глава городской администрации Александр Вилкул. Telegram-канал "Свои. Кривой Рог" опубликовал фото, как место российского удара выглядит утром на следующий день — 13 июня.

"Место ракетного удара сейчас. Изуродованные дома и авто. Люди разгребают обломки. Поврежден 41 многоквартирный дом, гимназия, 2 училища", — сказано в подписи к снимкам.

Напомним, после 15 часов 13 июня россияне ракетой ударили по Кривому Рогу. Погибло 9 человек, 32 получили ранения, пятеро из них — дети. В больницы города были госпитализированы 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом состоянии. Один из 9 погибших от ракетного удара был идентифицирован только благодаря ДНК-исследованию.

Спасательная операция завершилась поздно вечером 12 июня, ликвидация последствий прилета продолжается. Работает штаб помощи пострадавшим в школе №17 (проспект Героев Подпольщиков 36а).

Как сообщал "Телеграф", спасатели утром 13 июня продолжали тушить пожар, который вспыхнул на промышленном объекте в одном из районов Киевской области в результате российской атаки. В ликвидации последствий принимает участие 249 человек.