Вышла из оккупации на разбитый Антоновский мост в Херсонской области: подробности эвакуации украинки от бойцов ВСУ

В общей сложности операция по спасению женщины длилась около шести часов

Женщина вышла из захваченных российскими военными Олешек Херсонской области на разрушенный Антоновский мост, чтобы попасть в освобожденный Херсон. Ее заметили украинские аэроразведчики.

Увидев дрон ВСУ, женщина достала украинский паспорт и показала его на камеру беспилотника. Подробности операции по эвакуации рассказали военные.

"Мы думали или гражданская идет, или какая-то провокация. Поэтому был приказ сразу не открывать огонь, а просто наблюдать. Когда уже четко разглядели ее, поняли, что она без оружия ", — рассказал младший сержант Сил обороны города Херсон с позывным "Макс" .

По словам главного сержанта Сил обороны Херсона с позывным "Балу", днем бойцам ВСУ обычно запрещено проводить какие-либо манипуляции на воде. "Однако здесь сложилась такая обстановка, что опасно было покидать гражданское лицо на переднем крае рубежа. Поэтому был отдан нам приказ эвакуировать женщину", — поделился он.

После того, как женщина показала на камеру БПЛА свой паспорт, бойцы ВСУ помогли ей эвакуироваться с моста. На лодке они переправили украинку на правый берег реки Днепр.

"Быстро загрузили ее в лодку. Я ей приказал, как надо вести себя в лодке. Она выполняла все четко", — рассказывает военный.

Уже на безопасной территории женщину сразу передали медикам. В общей сложности операция по спасению женщины длилась около шести часов.

"Люди, несмотря на все риски, страхи и все остальное, все равно преодолевают такой путь, чтобы только вернуться домой", — комментируют событие в ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия РФ ранила 102-летнюю жительницу Херсона. Женщину немедленно доставили в больницу.