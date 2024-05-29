Могут спасти сразу несколько бойцов: известно о наземных дронах для эвакуации ВСУ (фото)

Выдерживают вес до 300-400 кг

В ходе демонстрационных испытаний техники для западных партнеров были показаны наземные дроны для эвакуации. Они могут эвакуировать людей, оставляя в безопасности операторов беспилотников, а также доставлять грузы.

Об этом рассказывает "Милитарный". Эти роботизированные платформы способны вывозить раненых из-под обстрелов.

"Цель – показать, что украинские производители могут производить технику для медицинской эвакуации и попросить донести эту информацию до правительств своих стран вместе с предложением приобрести такую технику для украинских сил обороны", – рассказали организаторы мероприятия.

Так были продемонстрированы наземные дроны Rys PRO, Mule и TerMIT. Оператор логистической платформы может находиться на безопасном расстоянии, в то время как они занимаются эвакуацией раненых.

Наземный беспилотник Rys PRO

Наземный беспилотник TerMIT

Добавим, что инженеры разработали две модификации платформы Rys и Rys PRO. Если Rys выдерживает нагрузку до 150 кг, то Rys PRO вдвое больше – до 300 кг, а это два сидячих или два лежащих на носилках.

Наземный дрон Mule может выдерживать вес до 400 кг и на одном заряде в зависимости от условий может ехать 60-80 км. Кроме того, загруженный вездеход может преодолевать помехи до 20 см.

Наземный дрон TerMIT может перевозить на себе до 300 кг и легко переехать сваленное дерево, любые ямы и холмы на дороге.

Также на выставке было продемонстрировано еще несколько типов беспилотников VEPR. KNLR-B VEPR, предназначенные для доставки грузов на позиции. В свою очередь к версии KNLR-E VEPR крепится тележка, которая способна перевозить раненых и выдерживать вес до 300 кг.

Раненых затем загружают в медицинские внедорожники.

Ранее "Телеграф" писал, что представители силовых структур, технические специалисты и потенциальные эксплуатанты протестировали дрон, который может помочь бойцам ВСУ на Левом берегу Херсонщины. Основная задача разработки – подвоз БК водными путями, а в будущем – даже эвакуация раненых.