Можуть врятувати одразу декілька бійців: що відомо про наземні дрони для евакуації ЗСУ (фото)

Витримують вагу до 300-400 кг

Під час демонстраційних випробовувань техніки для західних партнерів було показано наземні дрони для евакуації. Вони можуть евакуювати людей, залишаючи у безпеці операторів безпілотників, а також можуть доставляти вантажі.

Про це розповідає "Мілітарний". Ці роботизовані платформи здатні вивозити поранених з-під обстрілів.

"Мета – показати, що українські виробники можуть виготовляти техніку для медичної евакуації, та попросити донести цю інформацію до урядів своїх країн разом з пропозицією придбати таку техніку для українських сил оборони", – розповіли організатори заходу.

Так були продемонстровані наземні дрони Rys PRO, Mule та TerMIT. Оператор логістичної платформи може знаходитись на безпечній відстані у той час, як вони займають евакуацією поранених.

Наземний безпілотник Rys PRO

Наземний безпілотник TerMIT

Додамо, що інженери розробили дві модифікації платформи Rys та Rys PRO. Якщо Rys витримує навантаження до 150 кг, то Rys PRO вдвічі більше — до 300 кг, а це два сидячі або два лежачі на ношах.

Наземний дрон Mule може витримувати вагу до 400 кг і на одному заряді залежно від умов може їхати 60-80 км. Крім того, завантажений всюдихід може долати перешкоди до 20 см.

Наземний дрон TerMIT може перевозити на собі до 300 кг та легко переїхати повалене дерево, будь-які ями та горби на дорозі.

Також на виставці були продемонстровані ще декілька типів безпілотників VEPR. KNLR-B VEPR, які призначені для доставлення вантажів на позиції. Своєю чергою до версії KNLR-E VEPR кріпиться візок, який здатен перевозити поранених та витримувати вагу до 300 кг.

Поранених потім завантажують у медичні позашляховики.

Раніше "Телеграф" писав, що представники силових структур, технічні фахівці і потенційні експлуатанти протестували дрон, який може суттєво допомогти бійцям ЗСУ на Лівому березі Херсонщини. Основне завдання розробки — підвезення БК водними шляхами, а в майбутньому — навіть евакуація поранених.