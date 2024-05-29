Можуть врятувати одразу декілька бійців: що відомо про наземні дрони для евакуації ЗСУ (фото)
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Витримують вагу до 300-400 кг
Під час демонстраційних випробовувань техніки для західних партнерів було показано наземні дрони для евакуації. Вони можуть евакуювати людей, залишаючи у безпеці операторів безпілотників, а також можуть доставляти вантажі.
Про це розповідає "Мілітарний". Ці роботизовані платформи здатні вивозити поранених з-під обстрілів.
"Мета – показати, що українські виробники можуть виготовляти техніку для медичної евакуації, та попросити донести цю інформацію до урядів своїх країн разом з пропозицією придбати таку техніку для українських сил оборони", – розповіли організатори заходу.
Так були продемонстровані наземні дрони Rys PRO, Mule та TerMIT. Оператор логістичної платформи може знаходитись на безпечній відстані у той час, як вони займають евакуацією поранених.
Додамо, що інженери розробили дві модифікації платформи Rys та Rys PRO. Якщо Rys витримує навантаження до 150 кг, то Rys PRO вдвічі більше — до 300 кг, а це два сидячі або два лежачі на ношах.
Наземний дрон Mule може витримувати вагу до 400 кг і на одному заряді залежно від умов може їхати 60-80 км. Крім того, завантажений всюдихід може долати перешкоди до 20 см.
Наземний дрон TerMIT може перевозити на собі до 300 кг та легко переїхати повалене дерево, будь-які ями та горби на дорозі.
Також на виставці були продемонстровані ще декілька типів безпілотників VEPR. KNLR-B VEPR, які призначені для доставлення вантажів на позиції. Своєю чергою до версії KNLR-E VEPR кріпиться візок, який здатен перевозити поранених та витримувати вагу до 300 кг.
Поранених потім завантажують у медичні позашляховики.
Раніше "Телеграф" писав, що представники силових структур, технічні фахівці і потенційні експлуатанти протестували дрон, який може суттєво допомогти бійцям ЗСУ на Лівому березі Херсонщини. Основне завдання розробки — підвезення БК водними шляхами, а в майбутньому — навіть евакуація поранених.