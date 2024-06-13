Вийшла з окупації на розбитий Антонівський міст на Херсонщині: подробиці евакуації українки від бійців ЗСУ

Загалом операція з порятунку жінки тривала близько шести годин

Жінка вийшла із захоплених російськими військовими Олешок Херсонської області на зруйнований Антонівський міст, щоб потрапити до звільненого Херсона. Її помітили українські аеророзвідники.

Побачивши дрон ЗСУ, жінка дістала український паспорт та показала його на камеру безпілотника. Подробиці операції з евакуації розповіли військові.

"Ми думали або цивільна йде, або якась провокація. Тому був наказ одразу не відкривати вогонь, а просто спостерігати. Коли вже чітко роздивились її, зрозуміли, що вона без зброї", — розповів молодший сержант Сил оборони міста Херсон з позивним "Макс".

За словами головного сержанта Сил оборони міста Херсон з позивним "Балу", вдень бійцям ЗСУ зазвичай заборонено проводити будь-які маніпуляції на воді. "Однак тут склалася така обстановка, що небезпечно було залишати цивільну особу на передньому краї рубежу. Тому був відданий нам наказ євакуювати жінку", — поділився подробицями він.

Після того, як жінка показала на камеру БПЛА свій український паспорт, бійці ЗСУ допомогли їй евакуюватися з моста. На човні вони переправили українку на правий беріг річки Дніпро.

"Швидко завантажили її у човен. Я їй віддав наказ, як треба поводити себе у човні. Вона виконувала все чітко", — розповідає військовий.

Вже на безпечній території жінку одразу передали медикам. Загалом операція з порятунку жінки тривала близько шести годин.

"Люди попри всі ризики, страхи та все інше, все одно долають такий шлях, аби тільки повернутися додому", — коментують подію в ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія РФ поранила 102-річну мешканку Херсона. Жінку негайно доправили до лікарні.