В результате российского обстрела Херсона ранена 102-летняя женщина: во время эвакуации едва не погибли полицейские (видео)

Пострадавшая в настоящее время находится в больнице

В понедельник, 10 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки ранения получила 102-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что патрульные немедленно отправились на помощь раненым. Однако россияне нанесли повторный удар.

В МВД подчеркнули, что правоохранители вместе с местными жителями смогли транспортировать травмированную женщину в служебный автомобиль.

После этого она была доставлена в больницу. В настоящее время медики оказывают женщине необходимую медицинскую помощь.

В свою очередь глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что под российские обстрелы попал Днепровский район Херсона. Вражеский удар пришелся по жилому дому.

Он также отметил, что 102-летняя женщина находится в больнице с взрывной травмой, осколочными ранениями туловища и конечностей. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести. Ей оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 6 июня снова атаковали Херсон и область. В результате ударов в огне оказались три жилых дома и авто, строительный гипермаркет "Эпицентр" и хозяйственные постройки. Херсонские пожарные тушили пожары до самого утра.