Як зараз виглядає місце ракетного удару у Кривому Розі: влада оголосила день жалоби

Серед постраждалих – п’ятеро дітей

У Кривому Розі, яким росіяни 12 червня завдали ракетного удару, 14 червня оголошено день жалоби. Від рук російської армії загинуло 9 людей.

Про День жалоби у місті повідомив голова міської адміністрації Олександр Вілкул. Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг" опублікував фото, як місце російського удару виглядає вранці наступного дня — 13 червня.

"Місце ракетного удару зараз. Понівечені будинки та авто. Люди розгрібають уламки. Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію, 2 училища", — сказано у підписі до знімків.

Нагадаємо, після 15 години 13 червня росіяни ракетою вдарили по Кривому Рогу. Загинуло 9 людей, 32 отримали поранення, п’ятеро з них діти. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані. Одного з 9 загиблих від ракетного удару було ідентифіковано лише завдяки ДНК-дослідженню.

Рятувальна операція завершилася пізно увечері 12 червня, ліквідація наслідків прильоту триває. Працює штаб допомоги постраждалим у школі №17 (проспект Героїв Підпільників 36а).

Як повідомляв "Телеграф", рятувальники вранці 13 червня продовжували гасити пожежу, яка спалахнула на промисловому об’єкті в одному з районів Київської області внаслідок російської атаки. У ліквідації наслідків беруть участь 249 осіб.