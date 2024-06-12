У Кривому Розі пролунав потужний вибух: що відомо (фото, відео)

Внаслідок удару є постраждалі

У середу, 12 червня, російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні, зокрема про "приліт" у Кривому Розі повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак. Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялося про потужні вибухи у Новомосковську, що теж на Дніпропетровщині.

Щодо вибухів у Кривому Розі, то очільник області повідомив про це у своєму Телеграм-каналі. Просив людей перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Ракетний удар по Кривому Рогу. Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", — написав очільник військової адміністрації Дніпропетровщини.

Один з криворізьких пабліків у Телеграм "Свої. Кривий Ріг" повідомив про те, що після вибуху видно сильне задимлення. Також поділилися відео, на якому чути "приліт".

Крім того, в пабліку опублікували й наслідки "прильоту" для мешканців, що живуть поруч. Так, в одній з квартир, внаслідок потужного удару впало зі стіни дзеркало.

На інших відео, які надіслали у місцеві пабліки очевидці події, видно руйнування житлового фонду, зокрема, вибиті у під’їздах та квартирах вікна, вирвані від удару вибухової хвилею двері, пошкоджені речі домашнього ужитку.

Згідно з інформацією від ОВА та очевидців події, внаслідок вибуху є постраждалі. Нині їм надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві вранці прогриміли сильні вибухи: росіяни атакували столицю ракетами.