У передмісті Дніпра пролунали потужні вибухи: подробиці, фото та відео

Інформація про наслідки уточнюється

Під час повітряної тривоги у Дніпрі чули потужні вибухи. За попередньою інформацією, звук долинув із передмістя — Новомосковська, яке розташоване на відстані близько 20 кілометрів від Дніпра, де сталося два вибухи.

За словами кореспондента "Телеграфа", у Новомосковську пролунало два вибухи з інтервалом у п’ять хвилин — о 8:55 та о 9:00. Вони були настільки сильними, що затремтіли й вікна, й двері. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив ворожий удар по Новомосковську. Через влучання виникла пожежа, інформація уточнюється, додав він.

За словами нашої журналістки з Новомосковська, на місце виїхали рятувальники та "швидкі". Туди проїхало щонайменше три автомобілі 31 частини ДСНС.

У мережах публікують фото диму, що виник після вибуху. Задимлення дуже сильне, в небо здіймається густий стовп чорного диму. Також з’явилося відео звуків вибуху, які злякали новомосковських дітей. На це неможливо дивитися без емоцій.

Нагадаємо, росіяни тероризували Україну та вночі 12 червня. Вони атакували нашу країну шістьма ракетами та 24-ма "шахедами". Сили ППО збили усі безпілотники та п’ять ракет.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 12 червня на Дніпропетровщині працювала ППО, було збито 11 ворожих "шахедів". Постраждала сім’я, пошкоджено дев’ять приватних будинків.