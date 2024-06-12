У Підмосков’ї послабили ППО ворога: вдалося знищити важливу техніку (фото, відео)

Вона розміщувалась на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку

У Московській області агент військово-партизанського руху "АТЕШ" знищив станцію супутникового зв’язку. Це своє чергу послабило систему ППО біля всієї області.

Про це повідомили у Telegram-каналі "АТЕШ". Зазначається, що в результаті диверсії було знищено станцію супутникового зв’язку Р-441 "Злива".

"Вона розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московська область. Координати: 56.3493465151, 36.797851616", — йдеться у повідомленні.

Ця станція забезпечує зв’язок стратегічному та оперативному ланках управління російської армії. Її знищення спричинило значне порушення управління згаданого зенітного ракетного полку.

В "АТЕШ" наголосили, що це також послабило систему ППО по всій Московській області.

Довідка: вироби сімейства Р-441 "Злива" є мобільними станціями супутникового зв’язку для використання в польових умовах. Вони створені для організації двостороннього телефонного, телеграфного та фототелеграфного зв’язку через космічні апарати. Станція може рухатися між позиціями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у степах Донецької області було знищено літак російських загарбників Су-25. Його могли збити бійці 110-ї бригади. У мережі було опубліковано відео знищення цієї техніки. Зазначається, що за час повномасштабної війни РФ втратила 31 одиницю цієї техніки.