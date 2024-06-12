В Подмосковье ослабили ПВО врага: удалось уничтожить важную технику (фото, видео)

Она размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка

В Московской области агент военно-партизанского движения "Атеш" уничтожил станцию спутниковой связи. Это в свою очередь ослабило систему ПВО на территории всей области.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш". Отмечается, что в результате диверсии была уничтожена станция спутниковой связи Р-441 "Ливень".

"Она размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московская область. Координаты: 56.3493465151, 36.797851616", — говорится в сообщении.

Эта станция обеспечивает связь стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии. Ее уничтожение привело к значительному нарушению управления упомянутого зенитного ракетного полка.

В "АТЕШ" подчеркнули, что это также ослабило систему ПВО по всей Московской области.

Справка: изделия семейства Р-441 "Ливень" являются мобильными станциями спутниковой связи для использования в полевых условиях. Они созданы для организации двусторонней телефонной, телеграфной и фототелеграфной связи через космические аппараты. Станция может перемещаться между позициями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в степях Донецкой области был уничтожен самолет российских захватчиков Су-25. Его могли сбить бойцы 110-й бригады. В сети было опубликовано видео уничтожение этой техники. Отмечается, что за время полномасштабной войны РФ потеряла 31 единицу этой техники.