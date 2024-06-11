ВСУ наказали летчиков российского Су-25 за наглость: появилось видео уничтожения самолета

Вражеское воздушное судно было уничтожено зенитной ракетой

Во вторник, 11 июня, военные 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали эффектное видео уничтожения российского самолета Су-25. Его сбили зенитчики, когда вражеская цель залетела в их зону ответственности.

Видео появилось в "Фейсбуке" 110-й ОМБр. На нем видно, как военные отслеживают вражескую цель и стреляют по ней.

"Казаки-зенитчики 110 ОМБр уничтожили еще один Су-25 врага. Пилоту недостраны хватило наглости залететь в зону ответственности нашей бригады. Времени на то, чтобы пожалеть о своем неразумном поступке у него было немного — от момента пуска ракеты до момента попадания в борт, — говорится в сообщении.

В видео появляется один самолет, вслед за ним — второй. Украинские зенитчики запускают ракету по вражеской цели. Она попадает в самолет. Военные радуются и кричат: "Горит!".

Внимание! У видео есть нецензурная лексика!

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 июня в Северной Осетии разбился российский самолет "Су-34". Он влетел в скалы во время учений. Экипаж погиб. На борту военного самолета было всего два пилота.

Вам может быть интересно, что известно о Су-34. Это сравнительно новый самолет, потому что он на вооружении у российской армии он с 2014 года. Однако страна-террористка за последние два года много потеряла таких самолетов.