Истребитель Су-34: что известно о российском самолете, который разбился в Северной Осетии (фото, видео)

Истребитель предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям противника

С начала 2024 года Россия потеряла немалое количество своих самолетов Су-34 по разным причинам. Последним стал случай 11 июня в Северной Осетии, когда тот разбился о скалу во время проведения учений.

"Телеграф" рассказывает, что представляет собой Су-34, какие он имеет характеристики, как задействуется в войне РФ против Украины и прочие детали об этом авиатехнике. У россиян есть около сотни самолетов типа Су-34.

Итак, Су-34 — это советский бомбардировщик, совершивший своей первый полет еще в 1990 году. Он является модификацией более известного Су-27. Отличием от прошлых советских самолетов является изменение входа в кабину экипажа. Он происходит в нише опорной передней части шасси. Вместе с тем была добавлена возможность дозаправки самолета в воздухе, что дало возможность выполнять полет на дальность около 4 тыс. км. Официально поступил на вооружение РФ в 2014 году.

Истребитель предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и воздушным целям противника. Он вооружен авиационными бомбами, включая так называемые корректируемые бомбы КАБ-1500 и КАБ-500. Эта техника обладает манёвренностью как у истребителя, что позволяет ему быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке или уклонении от неё.

Су-34 оборудован двумя двигателями АЛ-31Ф-М1. Вес одного двигателя составляет 1 520 кг. Если один из двигателей внезапно откажет, у пилота есть возможность совершить аварийную посадку самолета. Также самолет вооружен пушкой 30 мм калибра и имеет 12 точек для несения боевой нагрузки, которая весом не должна превышать 8 т. Бомбардировщик оборудован мощной радиолокационной системой которая способна различить гусеничную бронетехнику на расстоянии до 75 километров.

Су-34. Википедия

Российские захватчики использовали Су-34 в ходе нападения на Украину, в том числе для запуска ракет Х-29 и Х-59 для ударов по неподвижным целям с удалённых дистанций. По состоянию на 2024 год, у захватчиков есть более 100 самолетов типа Су-34, около 100 истребителей Су-35 и фактически только четыре самолета радиолокационного дозора А-50У в строю.

Су-34. Википедия

Примерная стоимость одного такого самолета – 36 миллионов долларов. По некоторым данным, его цена — 50 млн долларов.

Характеристики Су-34

экипаж – 2 человека;

боевая нагрузка – 12,5 тонны;

длина – 23,3 метра;

размах крыла – 14,7 метра;

высота – 6 метров;

база шасси – 6,63 метра;

колея шасси – 4,4 метра;

вес пустого самолета – 22,5 тонны;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за февраль 2024 года российские оккупанты потеряли 11 своих боевых самолетов. В их числе: истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет Бериева А-50.