Винищувач Су-34: що відомо про російський літак, який розбився в Північній Осетії (фото, відео)

Винищувач призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних і повітряних цілях противника

З початку 2024 року Росія втратила чималу кількість своїх літаків Су-34 з різних причин. Останнім став випадок 11 червня у Північній Осетії, коли той розбився про скелю під час навчання.

"Телеграф" розповідає, що є Су-34, які він має характеристики, як задіюється у війні РФ проти України та інші деталі про цю авіатехніку. Росіяни мають близько сотні літаків типу Су-34.

Отже, Су-34 — це радянський бомбардувальник, який здійснив свій перший політ ще 1990 року. Він є модифікацією найвідомішого Су-27. Відмінністю від минулих радянських літаків є зміна входу до кабіни екіпажу. Він відбувається у ніші опорної передньої частини шасі. Водночас було додано можливість дозаправки літака у повітрі, що дало змогу виконувати політ на дальність близько 4 тис. км. Офіційно надійшов на озброєння РФ у 2014 році.

Винищувач призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних і повітряних цілях противника. Він озброєний авіаційними бомбами, включаючи так звані бомби, що коректуються КАБ-1500 і КАБ-500. Ця техніка має маневреність як у винищувача, що дозволяє йому швидко змінювати положення в повітрі для зручнішої позиції в атаці або ухилянні від неї.

Су-34 обладнаний двома двигунами АЛ-31Ф-М1. Вага одного двигуна складає 1520 кг. Якщо один із двигунів раптово відмовить, у пілота є можливість здійснити аварійну посадку літака. Також літак озброєний гарматою 30 мм калібру і має 12 точок для несення бойового навантаження, яке вагою не повинно перевищувати 8 т. Бомбардувальник обладнаний потужною системою радіолокації яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.

Су-34. Вікіпедія

Російські загарбники використовували Су-34 під час нападу на Україну, у тому числі для запуску ракет Х-29 та Х-59 для ударів по нерухомих цілях із віддалених дистанцій. Станом на 2024 рік, у загарбників є понад 100 літаків типу Су-34, близько 100 винищувачів Су-35 і фактично лише чотири літаки радіолокаційного дозору А-50У у строю.

Су-34. Вікіпедія

Орієнтовна вартість одного такого літака – 36 мільйонів доларів. За деякими даними, його ціна – 50 млн доларів.

Характеристики Су-34

екіпаж – 2 особи;

бойове навантаження – 12,5 тонн;

довжина – 23,3 метра;

розмах крила – 14,7 метра;

висота – 6 метрів;

база шасі – 6,63 метра;

колія шасі – 4,4 метра;

вага порожнього літака – 22,5 тонни;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за лютий 2024 року російські окупанти втратили 11 своїх бойових літаків. Серед них: винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак Берієва А-50.