Пошкодження закрили брезентом: російський Су-57 після зустрічі з українським дроном зняли з супутника (фото)

Аналітики вважають, що літак все ж таки отримав пошкодження

У ЗМІ з’явилися нові супутникові фото російського військового аеродрому "Ахтубінськ". Саме там було пошкоджено щонайменше один новітній російський літак Су-57.

Нові знімки з супутників Maxar були оприлюднені The War Zone. Зокрема там показали знімки від 7 червня та від 8 червня, тобто на них можна порівняти ситуацію до та після ударів.

Автори матеріалу зазначають, що на першому знімку помітно, що літак стоїть без будь-якого укриття, а єдина "система захисту", яка там є — це намальована на асфальті обманка. Вона мала відвернути українські удари на себе, але хитрість не спрацювала.

На другому фото вже видно плями від вибухів біля Су-57. Дрон хоч не потрапив літаком, але від такого близького вибуху осколки мали посікти електроніку всередині. При цьому видання зазначає, що біла пляма на фюзеляжі біля кабіни – це брезент, яким росіяни закрили місце ушкодження.

Аналітики роблять висновок, що від такого близького вибуху літак мав отримати суттєві пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Су-57, який ГУР вразило на аеродромі "Ахтубінськ", є штучним та дуже дорогим екземпляром російської авіації.