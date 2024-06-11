Повреждения закрыли брезентом: российский Су-57 после встречи с украинским дроном сняли со спутника (фото)

Аналитики считают, что самолет все же получил повреждения

В СМИ появились новые спутниковые фото российского военного аэродрома "Ахтубинск". Именно там был поврежден по меньшей мере один новейший российский самолет Су-57.

Новые снимки со спутников Maxar были обнародованы The War Zone. В частности там показали снимки от 7 июня и от 8 июня, то есть на них можно сравнить ситуацию до и после ударов.

Авторы материала отмечают, что на первом снимке заметно, что самолет стоит без какого-либо укрытия, а единственная "система защиты", которая там присутствует, это нарисованная на асфальте обманка. Она была призвана отвлечь украинские удары на себя, но хитрость не сработала.

На втором фото уже видны пятна от взрывов непосредственно возле Су-57. Дрон хоть не попал по самолету, но от столь близкого взрыва осколки должны были посечь электронику внутри. При этом издание отмечает, что белое пятно на фюзеляже возле кабины это брезент, которым россияне закрыли место повреждения.

Аналитики делают вывод, что от столь близкого взрыва самолет должен был получить существенные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Су-57, который ГУР поразило на аэродроме "Ахтубинск", является штучным и очень дорогим экземпляром российской авиации.