"Репутационный позор": Украина впервые в истории поразила российский Су-57, сколько таких у РФ (фото)

Гордость РФ "недопятого" поколения была поражена Украиной

Вчера, 8 июня, Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно поразило новейший российский истребитель Су-57. Этих самолетов у оккупантов считанные единицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. По данным разведчиков, пораженный самолет находился на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта.

Свои слова разведчики подкрепили спутниковыми фото, на которых видны следы атаки. В частности на снимках можно увидеть, что в период между 7 и 8 июня в нескольких метрах от самолета появились воронки от взрывов. Также на покрытии аэродрома рядом с самолетом видны характерные следы горения. Степень повреждения новейшего истребителя РФ пока неизвестна.

"Су-57 — самый современный истребитель москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов. Поражение Су-57 – первый такой случай в истории", — отмечают в ГУР.

Для справки: Су-57 — это многоцелевой истребитель, который в РФ причисляют к пятому поколению (самый современный тип истребителей). Хотя среди экспертов мнения по этому поводу расходятся.

Технические характеристики самолета:

Экипаж: 1 человек

Длина: 19,7 м

Размах крыла: 14 м

Высота: 4,8 м

Масса: пустого — 18,5 т; нормальная взлетная масса: с 63% топлива — 26,% т; со 100% топлива — 30 т.

Максимальная скорость на высоте: М 2,45 (около 2600 км/ч), максимальная безфорсажная скорость 2 M (примерно 2100 км/ч).

Продолжительность полета: до 5,8 часа

Практический потолок: 20 000 м

Стоит отметить, что Су-57 очень сильно пиарит роспропаганда, преподнося его, как очередное "вундерваффе". Хотя, по сути, пока это летающий танк "Армата" — долгострой (первый макет представили аж в 2004 году), которого практически нет в армии по ряду причин: сложности с двигателем и электроникой, высокая стоимость.

Точных данных о количестве этих "сушек" в сети нет, однако, предположительно, их может быть от 8 до 15. Однако важно, что многие из них являются прототипами.

В Украине, к слову, уже успели отреагировать на данное событие. Так, например, украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что для россиян это репутационный позор сопоставимый с уничтожением А-50 или Ту-95МС.

"Можно долго говорить о том, насколько Су-57 не соответствует классу истребителя пятого поколения, но в данном случае не так важна техническая сторона, как репутационная. Я так не удивлюсь, если и вправду, ГУР МО Украины начнёт уничтожать танки Т-14 "Армата", которые никогда небыли в зоне БД, но которые начнут гореть в самой россии. Вот, поджаренный Су-57 прямой пример того, что ничего невозможно — нет!", — пишет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны атаковали аэродром "Моздок" в России.