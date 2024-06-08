Оттуда взлетают обстреливать Украину: дроны атаковали аэродром "Моздок" в России (фото, видео)

Россияне заявили, что все дроны якобы сбиты

Три беспилотника в субботу, 8 июня, атаковали Северную Осетию (Северный Кавказ, РФ), где расположен аэродром "Моздок". Именно оттуда для ударов по Украине взлетают МиГ-31К и бомбардировщики Ту.

Об атаке сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он заявил, что беспилотники якобы сбиты.

"В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

В сети появляются видео атаки и фото обломков беспилотника. Пишут, что до Северной Осетии могли долететь украинские дроны "Лютый", чья дальнобойность составляет 1000 километров. Именно такое расстояние преодолели беспилотники до Северной Осетии.

Отметим, на аэродроме "Моздок" базируется стратегическая авиация России — сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22м3 и носители ракет "Кинжал" МиГ-31к. По состоянию на 22 апреля 2024 года там было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов разных типов. Такие данные обнародовал OSINT-аналитик под ником Evergreen Intel.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал об украинском дроне "Лютый". Россиянам удалось разобрать один из беспилотников.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму в ночь на 8 июня прогремело несколько взрывов. Первый, "громкий и объемный" раздался в Балаклаве в 01:39. В 02:10 взрыв услышали в Севастополе, причем во всех районах.