Война – день 836: мир объединяется вокруг Украины, а россияне усиливают провокации

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 8 июня

На календаре суббота, 8 июня. Накануне во Франции был важный день, — президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джо Байденом, который объявил новый большой пакет помощи и извинился за промедление с ним. Кроме того, стало известно о намерении концерна KNDS, который создает танки Leopard и пушки CAESAR, открыть завод в Украине. Не прошел день без громких заявлений и со стороны российского диктатора Владимира Путина, который вспоминал про переговоры и ядерное оружие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за субботу, 8 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе ударных беспилотников для Харьковской и Сумской областей.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что считает легитимным запрос Украины на обучение военных на своей территории, и по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих.

Карта боевых действий на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий DeepState 08.06.2024

С ситуацией в Украине за 5 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 833: враг снова атакует мирные города, а в Украине исследуют нюансы мобилизации

А о том, что происходило 6 июня, читайте по ссылке: Война – день 834: годовщина подрыва Каховской ГЭС и уточнение от Байдена по ударам по России

О новостях и событиях 7 июня мы рассказывали здесь: Война – день 835: Еврокомиссия рекомендовала Украину в ЕС, а США выделили большой пакет помощи