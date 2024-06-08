Війна – день 836: світ об’єднується навколо України, а росіяни посилюють провокації

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 8 червня

На календарі – субота, 8 червня. Напередодні у Франції був важливий день, — президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом, який оголосив новий пакет допомоги і вибачився за зволікання з ним. Крім того, стало відомо про намір концерну KNDS, який створює танки Leopard та гармати CAESAR, відкрити завод в Україні. Не пройшов день без гучних заяв і з боку російського диктатора Володимира Путіна, який згадував про переговори та ядерну зброю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за суботу, 8 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу ударних безпілотників для Харківської та Сумської областей.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що вважає легітимним запит України на навчання військових на своїй території, і, принаймні, ще кілька країн погоджуються з можливістю відправити інструкторів до України для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.

Карта бойових дій на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій DeepState 08.06.2024

З ситуацією в Україні за 5 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 833: ворог знову атакує мирні міста, а в Україні досліджують нюанси мобілізації

А про те, що відбувалося 6 червня, читайте за посиланням: Війна – день 834: річниця підриву Каховської ГЕС та уточнення від Байдена щодо ударів по Росії

Про новини та події 7 червня ми розповідали тут: Війна – день 835: Єврокомісія рекомендувала Україну в ЄС, а США виділили великий пакет допомоги