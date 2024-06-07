Французский истребитель Mirage-2000 для ВСУ – так ли он поможет Украине? (Инфографика)

Какие именно Mirage-2000 нужны Украине

В день 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов передать Украине пять боевых самолетов Mirage 2000. Однако при этом не было уточнено, о какой именно модификации самолета идет речь.

Дело в том, что в зависимости от назначения и модификации Mirage 2000, он может выполнять функции истребителя-перехватчика или истребителя-бомбардировщика. А от этого зависит вооружение и функционал самолета.

Ранее вопрос передачи Mirage 2000 поднимался уже не раз и тогда звучали две модификации самолета — C и D, истребитель-перехватчик и истребитель-бомбардировщик соответственно. В марте 2023 года министр обороны Франции Франсуа Лекорню говорил о возможности передачи Киеву 12 самолетов типа Mirage 2000C. Правда тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников подверг критике такую передачу, заявив, что Mirage 2000 как истребитель не лучше советского МиГ-29. В Воздушных силах Украины также опровергали возможность их передачи.

В то же время передача Mirage-2000D серьезно усилит Украину, так как данный самолет может нести широкую номенклатуру ракетно-бомбового вооружения, прежде всего высокоточные крылатые ракеты SCALP-EG. Украина и сегодня производит их пуски с имеющихся советских бомбардировщиков Су-24М.

Как свидетельствуют характеристики Mirage-2000D, они могут делать это лучше Су-24, так как имеют более значительную скорость, высоту полета, втрое большую дальность полета и чуть лучшее вооружение.

Почему Mirage-2000 для Украины лучше Су-24

С другой стороны, передача и появление на вооружении Воздушных Сил Украины именно Mirage-2000D будет означать, что Украина получит на вооружение и новой партии ракет SCALP-EG для нанесения ударов. Тем более, что Франция уже одобрила использование своего оружия для атаки целей располагающихся на территории РФ.