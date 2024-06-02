Париж разрешает Украине бить своими ракетами по РФ: французский офицер рассказал, какие объекты будут под прицелом

Это будет очень неприятно для врага

Французский офицер рассказал, что Париж прямо не запрещал использовать Storm Shadow/Scalp для ударов по российским военным объектам. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников разрешить Украине бить по территории России.

Риторика Макрона указывает, что Франция официально дает разрешение на применение крылатых ракет воздушного базирования, которое она передает Украине совместно с Великобританией. Об этом офицер французской авиации на условиях анонимности рассказал BBC.

Франция разрешает Украине бить ракетами по территории России

"Интересно, что Великобритания и Франция, снабжающие Украину совместно созданными крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), прямо не ограничили их использование. А их радиус действия может достигать 250 км", ― говорится в материале BBC.

На прошлой неделе Макрон призвал союзников дать разрешение Украине на удары по военным объектам в России. Он сказал, что западные страны "должны разрешить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается нападениям".

"И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/Scalp, сказал BBC офицер военной авиации, который предпочитает оставаться анонимным", — пишет источник.

По каким объектам Украина сможет бить ракетами Storm Shadow/Scalp

Французский офицер рассказал, что теперь станут уязвимыми аэродромы, которые находятся недалеко от границы. То есть, в Белгородской и Курской областях.

Военные объекты в пограничные станут мишенью для Сил обороны

В настоящее время удары по территории РФ могут быть крайне ограничены. В арсенале Украины пока есть только Су-24, крайне уязвимые перед российской противовоздушной обороной (ПВО). Им придется подлетать близко к границе, чтобы выпустить ракету. Чтобы более эффективно использовать авиаснаряды, придется дождаться от партнеров самолетов F-16.

Согласно открытым данным, в России около 70 работающих аэродромов. Однако настоящее количество может быть больше.

В Курской области функционирует военный аэродром "Халино" или "Курск". Он находится всего в 7 км от областного центра. Ранее на этой базе работал международный аэропорт "Курск-Восточный", но он прекратил работу 24 февраля 2022 из-за начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Сейчас там находится 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии. Он оснащен самолетами Су-30СМ. Стоимость одного экземпляра составляет 33 млн долларов. Именно эти самолеты могут сбрасывать управляемые авиабомбы.

В прошлом году этот аэродром уже посетила "бавовна"

Отметим, что дроны СБУ атаковали аэродром "Халино" в октябре прошлого года. Удар пришелся по скоплению вражеских войск.

В Белгородской области есть минимум два аэродрома, которые могут использоваться для нападения на Украину. Это международный аэропорт "Белгород" в 4 км от города и "Старый Оскол". На последнем преимущественно находятся пассажирские самолеты.

Когда-то аэропорт для пассажирских рейсов, а теперь — военный объект

Что касается аэропорта "Белгород", то после начала полномасштабной войны на нем появилось много военных самолетов. В частности, транспортный самолет Ил-76. В мае 2022 года на территории военной базы были замечены вертолеты. Сейчас аэропорт может использоваться для дозаправки авиации и для эвакуации раненых и погибших в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия строит новый аэродром в Белгородской области. Он будет находиться всего в 75 км от границы с Украиной.