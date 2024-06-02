Париж дозволяє Україні бити своїми ракетами по РФ: французький офіцер розповів, які об'єкти будуть під прицілом

Це буде дуже неприємно для ворога

Французький офіцер розповів, що Париж прямо не забороняв використовувати Storm Shadow/Scalp для ударів по російських військових об’єктах. Раніше президент Франції Емануель Макрон закликав союзників дозволити України бити по території Росії.

Риторика Макрона вказує на те, що Франція офіційно дає дозвіл на застосування крилатих ракет повітряного базування, яке вона передає Україні спільно з Великою Британією. Про це офіцер французької авіації на умовах анонімності розповів BBC.

Франція дозволяє Україні бити ракетами по території Росії

"Цікаво, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції), прямо не обмежили їх використання. А їх радіус дії може досягати 250 км", ― йдеться у матеріалі BBC.

Минулого тижня Макрон закликав союзників дати дозвіл Україні на удари по військових об’єктах у Росії. Він сказав, що західні країни "повинні дозволити нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких Україна зазнає нападів".

"І така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadow/Scalp, сказав BBC офіцер військової авіації, який вважає за краще залишатися анонімним", ― пише джерело.

По яких об’єктах Україна зможе бити ракетами Storm Shadow/Scalp

Французький офіцер розповів, що тепер стануть вразливими аеродроми, які знаходяться неподалік від кордону. Тобто, у Бєлгородській та Курській областях.

Військові об'єкти у прикордонні стануть мішенню для Сил оборони

Зараз удари по території РФ можуть бути вкрай обмеженими. В арсеналі України поки є лише Су-24, які вкрай вразливі перед російською протиповітряною обороною (ППО). Їм доведеться підлітати близько до кордону, щоб випустити ракету. Щоб більш ефективно використовувати авіаснаряди, доведеться дочекатися від партнерів літаків F-16.

Згідно з відкритими даними, у Росії близько 70 працюючих аеродромів. Проте справжня кількість може бути більшою.

У Курській області функціонує військовий аеродром "Халіно" або "Курськ". Він розташований усього в 7 км від обласного центру. Раніше на цього базі працював міжнародний аеропорт "Курськ-Східний", але він припинив роботу 24 лютого 2022 року через початок повномасштабної агресії РФ проти України. Зараз там знаходиться 14-й винищувальний авіаполк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Він оснащений літаками Су-30СМ. Вартість одного екземпляра складає 33 млн доларів. Саме ці літаки можуть скидати керовані авіабомби.

У минулому році на цей аеродром вже завітала "бавовна"

Зазначимо, що дрони СБУ атакували аеродром "Халіно" у жовтні минулого року. Удар прийшовся по скупченню ворожих військ.

У Бєлгородській області є мінімум два аеродроми, які можуть використовуватися для нападу на Україну. Це міжнародний аеропорт "Бєлгород" у 4 км від міста та "Старий Оскол". На останньому переважно знаходяться пасажирські літаки.

Колись летовище для пасажирських рейсів, а тепер - військовий об'єкт

Стосовно аеропорту "Бєлгород", то після початку повномасштабної війни на ньому з’явилось багато військових літаків. Зокрема транспортний літак Іл-76. У травні 2022 року на території військової бази були помічені гелікоптери. Зараз аеропорт можуть використовувати для дозаправлення авіації та для евакуації поранених та загиблих в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія будує новий аеродром у Бєлгородській області. Він буде знаходитись всього у 75 км від кордону з Україною.