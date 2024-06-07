Французький винищувач Mirage-2000 для ЗСУ – чи він допоможе Україні? (Інфографіка)

Які саме Mirage-2000 потрібні Україні

У день 80-річчя висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий передати Україні п’ять бойових літаків Mirage 2000. Однак при цьому не було уточнено, про яку саме модифікацію літака йдеться.

Справа в тому, що в залежності від призначення та модифікації Mirage 2000 він може виконувати функції винищувача-перехоплювача або винищувача-бомбардувальника. А від цього залежить озброєння та функціонал літака.

Раніше питання передачі Mirage 2000 порушувалося вже не раз і тоді звучали дві модифікації літака — C і D, винищувач-перехоплювач і винищувач-бомбардувальник відповідно. У березні 2023 року міністр оборони Франції Франсуа Лекорню говорив про можливість передачі Києву 12 літаків типу Mirage 2000C. Щоправда тодішній міністр оборони України Олексій Резніков розкритикував таку передачу, заявивши, що Mirage 2000 як винищувач не кращий за радянське МіГ-29. У Повітряних силах України також спростовували можливість їхньої передачі.

Водночас, передача Mirage-2000D серйозно посилить Україну, оскільки цей літак може нести широку номенклатуру ракетно-бомбового озброєння, насамперед високоточні крилаті ракети SCALP-EG. Україна і сьогодні здійснює їхні пуски з наявних радянських бомбардувальників Су-24М.

Як свідчать характеристики Mirage-2000D, вони можуть робити це краще за Су-24, тому що мають більш значну швидкість, висоту польоту, втричі велику дальність польоту і трохи краще озброєння.

Чому Mirage-2000 для України кращий за Су-24

З іншого боку, передача та поява на озброєнні Повітряних Сил України саме Mirage-2000D означатиме, що Україна отримає на озброєння і нову партію ракет SCALP-EG для завдання ударів. Тим більше, що Франція вже схвалила використання своєї зброї для атаки цілей, що розташовуються на території РФ.