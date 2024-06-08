Звідти злітають обстрілювати Україну: дрони атакували аеродром "Моздок" у Росії (фото, відео)

Росіяни заявили, що всі БПЛА нібито збиті

Три безпілотники в суботу, 8 червня, атакували Північну Осетію (Північний Кавказ, РФ), де розташований аеродром "Моздок". Саме звідти для ударів по Україні злітають МіГ-31К та бомбардувальники Ту.

Про атаку повідомив голова республіки Сергій Мєняйло. Він заявив, що всі безпілотники нібито збиті.

"У Моздоку силами ППО були збиті три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією БПЛА прилетіли з українського боку. Їхньою метою був військовий аеродром. Жертв і руйнувань немає", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Незабаром він підкоригував інформацію, повідомивши, що "зафіксовано незначні руйнування та займання", але ніхто не постраждав. У регіоні створено оперативний штаб, а всі служби переведено у режим підвищеної готовності. За словами Мєняйла, "для безпеки громадян ухвалили рішення скасувати всі масові заходи у Моздокському районі".

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

У мережі з’являються відео атаки та фото уламків безпілотника. Пишуть, що до Північної Осетії могли долетіти українські дрони "Лютий", чия далекобійність складає 1000 кілометрів. Саме таку відстань подолали безпілотники до Північної Осетії.

Зазначимо, на аеродромі "Моздок" базується стратегічна авіація Росії — надзвуковий бомбардувальник Ту-22м3 та носії ракет "Кинжал" МіГ-31к. Станом на 22 квітня 2024 року там було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР та орієнтовно 20 вертольотів різних типів. Такі дані оприлюднив OSINT-аналітик під ніком Evergreen Intel.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про український дрон "Лютий". Росіянам вдалося розібрати один із безпілотників.

Також ми писали, що в окупованому Криму в ніч проти 8 червня пролунало кілька вибухів. Перший, "гучний та об’ємний" пролунав у Балаклаві о 01:39. О 02:10 вибух почули у Севастополі, причому у всіх районах.