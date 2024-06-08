Вбивця "Солнцепьока": як створювався дрон Pegasus ARMS та чому він такий особливий

На отримання офіційного допуску від Міноборони України безпілотнику знадобилось лише три місяці

Швидкий та маневрений дрон Pegasus Arms 25 вже активно бере участь в обороні держави. Компанія-розробник вперше представила його в жовтні 2023 року після бойових тестувань та удосконалень початкової розробки. Вже за три місяці Pegasus Arms 25 пройшов процес перевірки та допуску до експлуатації Міністерством оборони.

"Дрон, розроблений нашою командою експертів в галузі робототехніки та військової техніки", — розповів "Телеграфу" директор "ПЕГАС АРМС" Ілля Самошкін. Він зазначив, що офіційний допуск безпілотник отримав 31 січня 2024 року.

Серед особливостей Pegasus Arms 25 — автономність, модульність, компактність, стійкість до ворожих дій. "Компактна комплектація Pegasus Arms 25 є одним з ключових аспектів його ефективності та універсальності в бойових умовах, що дозволяє зручно транспортувати та використовувати в різних бойових ситуаціях", — пояснює директор компанії, адже завдяки компактності дрон легко збирати, розбирати та він швидко готовий до експлуатації.

Цей безпілотник особливий тим, що стійкий до засобів РЕБ ворога. У дроні Pegasus Arms 25 використовуються сучасні обчислювальні модулі та алгоритми, що дозволяє швидко адаптуватися до змін у радіоелектронній обстановці.

Характеристики Pegasus Arms 25

Pegasus Arms 25 може нести до 14 кг корисного навантаження

Ілля Самошкін не відкрив, який саме підрозділ здійснив рекордний удар дроном Pegasus Arms 25, проте розповів, що безпілотник уразив ТОС-1А "Солнцепьок" ціною в 15 млн доларів, та засіб РЕБ окупантів. Загалом наразі на фронті використовується понад 50 одиниць Pegasus Arms 25. Вони допомагають долати ворога на більшості напрямків, починаючи від Херсонського, закінчуючи Бахмутом.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову розробку надводного дрона. Його основне завдання — підвезення боєкомплекту.