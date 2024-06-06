На них чекали рік: що може збити зенітка Cheetah (фото)
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Найефективніше використовувати цю ЗСУ проти дронів та ракет, як і її німецький аналог
Окрім розвитку роботизованих технологій для війни, військові використовують надійне обладнання, перевірене роками. Так, серед самохідних зенітних установок у боротьбі з дронами ворога себе зарекомендували ЗСУ Gepard. Але вони мають цікаву варіацію, яку в червні офіційно показало Повітряне командування "Захід".
Зенітка Cheetah — аналог німецької Gepard. Це самохідна зенітна установка, що призначена для ураження повітряних цілей на дальності від 100 метрів до 4000 метрів і на висоті до 3500 метрів. На відміну від своєї німецької рідні, ця версія від Нідерландів має радіолокаційні станції.
В повітряному командуванні "Захід" розповіли, що озброєння самохідної зенітної установки — дві гармати калібром 35 мм. Радіолокаційні станції відповідають за стеження та пошук цілей, а бортовий комп'ютер аналізує параметри та наводиться. На інтенсивне навчання в Німеччині пішло два місяці, наразі екіпаж вдосконалює навички. Полює Cheetah на російські ударні дрони та крилаті ракети, долучившись до українського ППО у зоні відповідальності ПК "Захід".
Як установки попали в Україну
Нідерланди отримали 95 установок Gepard у кінці 70-х. Тут їм надали позначення Cheetah PRTL. Нідерландська версія Gepard включає пошуковий радар у діапазоні X і радіолокатор стеження в діапазоні X/Ka. У 2013 році Нідерланди продали Йорданії Cheetah. Після вторгення США закупили в Йорданії 60 зенітних установок для постачання в Україну. В травні 2023 року було оголошено про постачання ЗСУ Gepard до 30 травня 2024 року від Йорданії. В червні 2024 — перша поява зеніток на публіці. Припускають, що машини могли потребувати ремонту чи відновлення.
Технічні характеристики Cheetah
- Озброєння — дві 35-мм гармати Oerlikon KDA
- Захист — від пострілів стрілецької зброї та осколків артилерійських снарядів
- Швидкість — 65 км/год по шосе
- Запас ходу — 550 км по шосе
- Екіпаж — 3 особи
- Темп вогню — 550 пос/хв на одну гармату
- Радар — пошуковий радар діапазону X із радіусом дії 15 км і радар стеження за діапазоном X/Ka із радіусом дії 13 км.
Раніше "Телеграф" розповідав про отримання ППО SAMP/T від Італії. Плани передати цю другу батарею є, однак терміни не озвучені.