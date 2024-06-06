Их ждали год: что может сбить зенитка Cheetah (фото)

Эффективнее всего использовать эту ВСУ против дронов и ракет, как и ее немецкий аналог

Кроме развития роботизированных технологий для войны, военные используют надежное оборудование, проверенное годами. Так, среди самоходных зенитных установок в борьбе с дронами врага себя зарекомендовали ЗСУ Gepard. Но у них есть интересная вариация, которую в июне официально показало Воздушное командование "Запад".

Зенитка Cheetah – аналог немецкой Gepard. Это самоходная зенитная установка, предназначенная для поражения воздушных целей на дальности от 100 до 4000 метров и на высоте до 3500 метров. В отличие от своей немецкой родни, эта версия от Нидерландов имеет радиолокационные станции.

Cheetah является аналогом ЗСУ Gepard

Cheetah имеет две пушки

В воздушном командовании "Запад" рассказали, что вооружение самоходной зенитной установки — две пушки калибром 35 мм. Радиолокационные станции отвечают за наблюдение и поиск целей, а бортовой компьютер анализирует параметры и приводится. На интенсивную учебу в Германии ушло два месяца, сейчас экипаж совершенствует навыки. Охотится Cheetah на российские ударные дроны и крылатые ракеты, присоединившись к украинскому ПВО в зоне ответственности ПК Запад.

Экипаж Cheetah состоит из 3 человек

Как установки попали в Украину

Нидерланды получили 95 установок Gepard в конце 70-х. Здесь им придали обозначение Cheetah PRTL. Нидерландская версия Gepard включает в себя поисковый радар в диапазоне X и радиолокатор слежения в диапазоне X/Ka. В 2013 году Нидерланды продали Иорданию Cheetah. После вторжения США закупили у Иордании 60 зенитных установок для поставок в Украину. В мае 2023 года было объявлено о поставках ВСУ Gepard до 30 мая 2024 года от Иордании. В июне 2024 – первое появление зениток на публике. Предполагают, что машины могли нуждаться в ремонте или восстановлении.

Технические характеристики Cheetah

Вооружение – две 35-мм пушки Oerlikon KDA

Защита – от выстрелов стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов

Скорость — 65 км/ч по шоссе.

Запас хода – 550 км по шоссе

Экипаж — 3 человека

Темп огня550 пос/мин на одну пушку

Радар – поисковый радар диапазона X с радиусом действия 15 км и радар слежения за диапазоном X/Ka с радиусом действия 13 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о получении ПВО SAMP/T от Италии. Планы передать эту вторую батарею есть, однако термины не озвучены.