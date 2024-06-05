На счету боевого работа сотни убитых оккупантов

Украинский боевой модуль "ШаБля", который впервые был законтрактован Минобороны в январе 2024 года, но на фронте используется уже давно наводящий ужас на оккупантов. Это роботизированная система, позволяющая вести бой не находясь непосредственно на позиции.

Россияне называют модуль "коса смерти", рассказывает британское издание Metro. Руководитель defense-tech кластера Brave1 Наталья Кушнерская в комментарии изданию отметила, что "использование роботизированных систем повышает точность и эффективность выполнения задач", а роботов применяют, чтобы сохранить жизнь людям. Что касается "Шабли", то она отметила важное преимущество сабли — оптики, в том числе тепловизионной. "Оператор вводит расстояние до цели, прицеливается и ведет точный огонь на расстоянии до 2,5 км", — отметила она.

Издание рассказывает, что внезапное появление украинских роботов на передовой застает враждебные силы врасплох, поскольку им не хватает опыта противодействия роботизированным комплексам. Среди бригад, которые используют "ШаБлю" — 5-я отдельная штурмовая бригада. На кадрах работа украинского робота Ironclad от компании Roboneers – вооруженная эта наземная роботизированная платформа отечественным боевым модулем "ШаБля".

Шабель может быть установлена на авто, блиндаж и окоп. Турель оснащена пулеметами калибра 7,62 мм, 12,7 мм или 40 мм гранатометом. Имеет камеры широкого и узкого поля зрения, тепловизор и дальномер. Определяет цель 1,8 км, если это человек, 5 км, если это автомобиль. Ежемесячно такая роботизированная турель уносит жизни около 100 кафиров. В общей сложности на фронте их используют уже около двух сотен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой беспилотной разработке — грузовом британском летающем дроне. Его называют летающим джипом, ведь он может перевозить немалые грузы.