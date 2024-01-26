Германия предоставит Украине еще Gepard: что это за установки (видео)

Такие зенитки способны сбивать "Шахеды", хотя и не суперсовременны

В немецком Минобороны анонсировали поставки в Украину в течение 2024 года дополнительного вооружения, включая системы ПВО IRIS-T SLM и более 80 танков Leopard 1 A5. Есть также в списке и зенитные установки Gepard в неназванном количестве.

Эту самоходную зенитную установку, достаточно давно в Германии снятую с вооружения в Украине, применяют против дронов. Gepard разрабатывали в 60-х годах прошлого столетия. Его база – шасси танка Leopard 1, из-за чего его иногда называют зенитным танком. Долгое время зенит стоял на вооружении не только в Германии, но и в Нидерландах и Бельгии. Их целью были самолеты на малых высотах и вертолеты. В современной Украине они прикрывают от "Шахедов" — способны сбить его одной очередью.

Характеристики зенитной установки Gepard

Расстояние поражения целей – от 100 м до 4000 м

Скорость целей – 350-400 м/с

Экипаж — 3 человека

Башня может совершить полный оборот

Вооружение – две пушки Oerlikon KDA 35 мм.

Темп огня — по 550 выстр/мин каждая

Скорость – 65 км/ч.

Характеристики зенитной установки Gepard

Gepard имеет два радара – общего поиска MPDR-12 и слежения "Альбис". Радары способны определить цель в 15 км. У Украины есть модификация с цифровым компьютером. Он может принимать данные из других радиолокационных станций. Это дает возможность "видеть" цель гораздо дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах Канады передать Украине 10 катеров на общую сумму в 20 млн долларов. Они уже оснащены нужными радарами и навигационным оборудованием.