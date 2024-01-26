Німеччина надасть Україні ще Gepard: що це за установки (відео)

Такі зенітки здатні збивати "Шахеди", хоч і не є суперсучасними

В німецькому Міноборони анонсували поставки в Україну протягом 2024 року додаткового озброєння, серед якого системи ППО IRIS-T SLM та понад 80 танків Leopard 1 A5. Є також в переліку і зенітні установки Gepard у неназваній кількості.

Цю самохідну зенітну установку, що була достатньо давно в Німеччині знята з озброєння в Україні застосовують проти дронів. Gepard розробляли в 60-х роках минулого століття. Його база — шасі танка Leopard 1, через що його іноді називають зенітним танком. Довгий час зенітка стояла на озброєнні не тільки в Німеччині, а й в Нідерландах та Бельгії. Їхньою ціллю були літаки на малих висотах та гвинтокрили. В сучасній Україні вони прикривають від "Шахедів" — здатні збити його однією чергою.

Характеристики зенітної установки Gepard

Відстань ураження цілей — від 100 м до 4000 м

Швидкість цілей — 350-400 м/с

Екіпаж — 3 людини

Башта може зробити повний оберт

Озброєння — дві гармати Oerlikon KDA 35 мм

Темп вогню — по 550 постр/хв кожна

Швидкість — 65 км/год.

Характеристики зенітної установки Gepard

Gepard має два радари — загального пошуку MPDR-12 та стеження "Альбіс". Радари здатні визначити ціль за 15 км. Україна має модифікацію з цифровим комп'ютером. Він може приймати дані з інших радіолокаційних станцій. Це дає можливість "бачити" ціль набагато далі.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани Канади передати Україні 10 катерів на загальну суму в 20 млн доларів. Вони вже обладнані потрібними радарами та навігаційним обладнанням.