Українська "коса смерті": чому росіяни бояться цього робота на полі бою (відео)

На рахунку бойового робота сотні вбитих окупантів

Український бойовий модуль "ШаБля", який вперше був законтрактований Міноборони в січні 2024 року, але на фронті використовується вже давно наводить жах на окупантів. Це роботизована система, яка дозволяє вести бій не знаходячись безпосередньо на позиції.

Росіяни називають модуль "коса смерті", розповідає британське видання Metro. Керівниця defense-tech кластеру Brave1 Наталія Кушнерська в коментарі виданню зазначила, що "використання роботизованих систем підвищує точність і ефективність виконання завдань", а роботів застосовують, щоб зберегти життя людям. Щодо "ШаБлі", то вона наголосила на важливій перевазі шаблі — оптиці, в тому числі тепловізійній. "Оператор вводить відстань до цілі, прицілюється і веде точний вогонь на відстані до 2,5 км", — зазначила вона.

Видання розповідає, що раптова поява українських роботів на передовій застає ворожі сили зненацька, оскільки їм бракує досвіду протидії роботизованим комплексам. Серед бригад, які використовують "ШаБлю" — 5-та окрема штурмова бригада. На кадрах робота українського робота Ironclad від компанії Roboneers — озброєна ця наземна роботизована платформа вітчизняним бойовим модулем "ШаБля".

"ШаБля" може бути встановлена на авто, бліндаж та окоп. Турель оснащена кулеметами калібру 7,62 мм, 12,7 мм або ж 40 мм гранатометом. Має камери широкого та вузького полів зору, тепловізор та далекомір. Визначає ціль за 1,8 км, якщо це людина, 5 км, якщо це автомобіль. Щомісяця така роботизована турель забирає життя близько 100 окупантів. Загалом на фронті їх використовують вже близько двох сотень.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу безпілотну розробку — вантажний британський літаючий дрон. Його називають літаючим джипом, адже він може перевозити чималі вантажі.